В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

Первые 120 тысяч доз новой вакцины запустят в гражданский оборот в середине марта. Фото: Алексей Кунилов

Официальную регистрацию прошла третья российская вакцина от коронавируса. Её разработал "Ковивак" Центра им. Чумакова.

Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня на совещании по обороту вакцин. Первые 120 тысяч доз новой вакцины запустят в гражданский оборот в середине марта, пишет ТАСС.

Напомним, что первые две вакцины были разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. М. Ф Гамалеи и государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Напомним, что о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 сообщил Президент России Владимир Путин в августе 2020 года. Обе вакцины поступают в регионы, в том числе в Свердловскую область.

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Фото: таблица о российских вакцинах, подготовленная "ОГ"