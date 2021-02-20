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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 февраля 2021, 17:37

В России зарегистрирован первый в мире случай заражения человека гриппом A(H5N8)

на птицефабрике

Птичий грипп нового типа выявили у сотрудников птицефабрики. Фото: Павел Ворожцов.

Зарегистрирован первый в мире случай заражения человека вирусом гриппа птиц A(H5N8). Инфекцию обнаружили сразу у семи сотрудников птицефабрики на юге России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного государственного санитарного врача РФ Анну Попову. Она рассказала, что птичий грипп нового типа выявлен у сотрудников предприятия, на котором в конце прошлого года была зафиксирована вспышка заболеваемости среди поголовья птиц.

Уточняется, что все мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок, все риски распространения вируса были минимизированы и дальнейшего развития эта ситуация не получила. Болезнь у инфицированных уже прошла, её течение было лёгким, сейчас переболевшие чувствуют себя хорошо.

"Но вместе с тем нашим учёным удалось увидеть изменения в организме и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики", - добавила глава Роспотребнадзора. 

Она также отметила, что новый возбудитель гриппа птиц может передаваться от птиц к человеку, но не от человека к человеку, и сообщила, что информация о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа направлена Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, на этой неделе производители мяса бройлеров и куриных яиц заявили о намерении поднять цены на продукцию на 10-15%. В качестве одной из причин для повышения цен называлась как раз вспышка птичьего гриппа в некоторых регионах.

Ранее в Свердловской области также была зафиксирована африканская чума свиней. К настоящему времени карантин по ней уже отменили.

Областная газета Свердловской области

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