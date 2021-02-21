В уральский посёлок приехал автопоезд из КАМАЗов с врачами и вакциной от COVID-19

Порядка 30 староуткинцев посетили мобильный офтальмологический комплекс медколледжа. Фото: департамент инфмормполитики Свердловской области

В Свердловской области в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» в посёлок Староуткинск прибыл «автопоезд здоровья». Четыре медицинских комплекса, смонтированных на базе КАМАЗов, доставили несколько бригад медиков и вакцины от COVID-19.

Прибывшая комплексная медицинская бригада специалистов Свердловского областного медицинского колледжа, областного онкологического диспансера и Первоуральской городской больницы обследовали жителей посёлка, которые переболели COVID-19, а также поставили прививки остальным селянам. Кроме того, для взрослых была организована выездная диспансеризация. Также медики осмотрели на дому маломобильных жителей посёлка.

Специалисты онкодиспансера, прибывшие в медицинском комплексе «Онкопатруль», обследовали на выявление злокачественных новообразований видимых локализаций 35 женщин. Для 40 жительниц посёлка провели маммографию по медицинским показаниям.

Как сообщает департамент инфмормполитики Свердловской области, ещё около 90 сельчан прошли осмотр терапевта в передвижном фельдшерско-акушерском пункте. Медики выявляли факторы риска развития сердечно-сосудистых, бронхолёгочных заболеваний и сахарного диабета.

Также порядка 30 староуткинцев посетили мобильный офтальмологический комплекс медколледжа. Пациентам, у которых выявили катаракту, глаукому или другие заболевания глаз, дали рекомендации по дальнейшему лечению.