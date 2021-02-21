За сутки коронавирусом заболели ещё 215 свердловчан

Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 76 355. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 215 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на четверых заболевших меньше, чем накануне.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболели 79 человек.

Также новые случаи заболевания выявлены среди жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Салды, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Талицкого и Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 76 355. За всё время от коронавируса излечились 69 251 свердловчанин. За минувшие сутки из больниц региона выписался 225 человек.

Среди тех, кто продолжает лечение, 317 человек находятся в тяжёлом состоянии, 197 пациентов лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 121 больной подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрировано ещё 10 случаев смерти среди больных COVID-19. За всё время от коронавируса скончались 2302 жителя региона.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 219 случаев COVID-19.