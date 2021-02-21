В России выявлено 12 742 случая COVID-19 за сутки

Общее число россиян, заболевших ковидом с начала пандемии - 4 164 726. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России выявлено 12 742 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших ковидом с начала пандемии - 4 164 726.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (1602) и Санкт-Петербурге (996). В Свердловской области за сутки заболели 215 человек. Это 12-й показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более, чем на 3 200 человек превышает количество заболевших за сутки. За последние 24 часа из больниц выписались 16 012 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 3 713 445 россиян.

Фото: Оперативный штаб

Также за сутки зафиксировано 417 смертей среди пациентов с подтверждённым диагнозом. За весь период в России от коронавируса скончался 83 293 человека.

Напомним, за прошлые сутки в России было зарегистрировано 12 953 случая заражения коронавирусом.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора на 21 февраля, в России проведено свыше 109 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 368 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 594 599 человек.