В России выявлено 12 742 случая COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 12 742 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших ковидом с начала пандемии - 4 164 726.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (1602) и Санкт-Петербурге (996). В Свердловской области за сутки заболели 215 человек. Это 12-й показатель по стране.
Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более, чем на 3 200 человек превышает количество заболевших за сутки. За последние 24 часа из больниц выписались 16 012 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 3 713 445 россиян.
Также за сутки зафиксировано 417 смертей среди пациентов с подтверждённым диагнозом. За весь период в России от коронавируса скончался 83 293 человека.
Напомним, за прошлые сутки в России было зарегистрировано 12 953 случая заражения коронавирусом.
Добавим, что по данным Роспотребнадзора на 21 февраля, в России проведено свыше 109 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 368 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 594 599 человек.
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