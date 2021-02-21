Коронавирус унёс жизни ещё 10 свердловчан

С начала пандемии от коронавируса скончались 2 302 жителя региона. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 10 смертей среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 2 302 жителя региона.

Данные о 10 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 302», – говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки зафиксировано 417 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 83 293 человека.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 215 случаев новой коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших свердловчан - 76 355.