Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
21 февраля 2021, 13:20

Коронавирус унёс жизни ещё 10 свердловчан

смерть от коронавируса

С начала пандемии от коронавируса скончались 2 302 жителя региона. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 10 смертей среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 2 302 жителя региона.

Данные о 10 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 302», – говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки зафиксировано 417 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 83 293 человека.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 215 случаев новой коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших свердловчан - 76 355.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.02.2021, 13:20 / Общество
Коронавирус унёс жизни ещё 10 свердловчан
21.02.2021, 13:14 / Общество
За сутки коронавирусом заболели ещё 215 свердловчан
21.02.2021, 13:06 / Общество
В России выявлено 12 742 случая COVID-19 за сутки
21.02.2021, 12:12 / Общество
Свердловские энергетики перешли на особый режим работы
21.02.2021, 11:40 / Общество
В уральский посёлок приехал автопоезд из КАМАЗов с врачами и вакциной от COVID-19