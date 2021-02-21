В России зарегистрировали первую тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса

Ранее в ходе испытаний тест-система показала высокую эффективность и достоверность результатов. Фото: Павел Ворожцов

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для определения методом полимеразной цепной реакции двух мутаций, характерных для «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. По словам руководителя ведомства Аллы Самойловой, тест-система разработана на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологии. Ранее в ходе испытаний тест-система показала высокую эффективность и достоверность результатов.

«Разработка и вывод на рынок первой российской тест-системы для выявления «британского» штамма коронавируса является большим успехом российских учёных», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании в конце прошлого года. Британский штамм передаётся также воздушно-капельным путём, но вызывает более тяжёлое течение болезни. 11 января в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса. Заболевшим оказался россиянин, прилетевший из Великобритании в конце 2020 года. Ранее российские учёные получили изображение британского штамма коронавируса.

В середине февраля сообщалось, что тест-систему на выявление британского штамма коронавируса разработал Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Новая технология пригодится также для выявления других мутаций SARS-CoV-2 и инфекционных возбудителей, когда необходимо быстрое массовое тестирование.

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