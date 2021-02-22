В 7 свердловских муниципалитетах более 1600 заболевших: статистика по городам

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболевшим новой коронавирусной инфекцией в городах региона. В 7 муниципалитетах количество инфицированных сначала пандемии превысило 1600 человек.
По данным, приведённым на сайте надзорного ведомства, в число городов, преодолевших отметку в 1600 заболевших, вошла Верхняя Пышма. Больше всего случаев заражения выявлено в следующих муниципалитетах:
- Екатеринбург (39 471),
- Нижний Тагил (4 619),
- Первоуральск (2 661),
- Ревда (2 193),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 047),
- Берёзовский (1 616)
- Верхняя Пышма (1 607
Ещё в двух муниципалитетах количество случаев COVID-19 превышает тысячу человек. Это Красноуфимск и Красноуфимский район (1085) и Серов (1079)
Добавим, что суточная заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале продолжает снижаться. Так, вчера в Свердловской области выявили 215 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на четверых заболевших меньше, чем сутками ранее.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 76 355. Более 69 тысяч свердловчан уже вылечились. 2 302 жителя региона скончались.