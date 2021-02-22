В 7 свердловских муниципалитетах более 1600 заболевших: статистика по городам

В 7 муниципалитетах количество инфицированных сначала пандемии превысило 1600 человек. Фото: Галина Соловьева

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболевшим новой коронавирусной инфекцией в городах региона. В 7 муниципалитетах количество инфицированных сначала пандемии превысило 1600 человек.

По данным, приведённым на сайте надзорного ведомства, в число городов, преодолевших отметку в 1600 заболевших, вошла Верхняя Пышма. Больше всего случаев заражения выявлено в следующих муниципалитетах:

Екатеринбург (39 471),

Нижний Тагил (4 619),

Первоуральск (2 661),

Ревда (2 193),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 047),

Берёзовский (1 616)

Верхняя Пышма (1 607

Ещё в двух муниципалитетах количество случаев COVID-19 превышает тысячу человек. Это Красноуфимск и Красноуфимский район (1085) и Серов (1079)

Добавим, что суточная заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале продолжает снижаться. Так, вчера в Свердловской области выявили 215 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на четверых заболевших меньше, чем сутками ранее.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 76 355. Более 69 тысяч свердловчан уже вылечились. 2 302 жителя региона скончались.