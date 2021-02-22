В Свердловской области выявили 217 новых случаев COVID-19

В Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболели 75 человек. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 217 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на два человека больше, чем накануне.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболели 75 человек.

Также новые случаи заболевания выявлены среди жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Красноуральска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Рефтинского, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 76 572. За всё время от коронавируса излечились 69 477 свердловчан. За минувшие сутки из больниц региона выписался 226 человек.

Среди тех, кто продолжает лечение, 320 человек находятся в тяжёлом состоянии, 194 пациента лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 110 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрировано ещё девять случаев смерти среди больных COVID-19. За всё время от коронавируса скончались 2 311 жителей региона.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 215 случаев COVID-19. Со статистикой по городам можно ознакомиться здесь.