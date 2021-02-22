В России выявили 12 604 заболевших COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 12 604 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии россиян - 4 177 330.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (1723) и Санкт-Петербурге (957). В Свердловской области за сутки заразились 217 человек. Это 11-й показатель по стране.
С начала пандемии от коронавируса излечились 3 726 388 россиян. За последние сутки из больниц выписались 12 943 пациента.
Также за сутки зафиксировано 337 смертей среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 . За весь период в России от коронавируса скончались 83 630 человек.
Напомним, за прошлые сутки в России было зарегистрировано 12 742 случая заражения коронавирусом.
Добавим, что по данным Роспотребнадзора на 22 февраля, в России проведено свыше 109,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 341 тысяча тестов. Под медицинским наблюдением остаются 592 507 человек.
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