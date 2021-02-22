Скончались ещё девять свердловчан с коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано девять смертей среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 2 311 жителей региона.
Данные о девяти смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.
«Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 311», – говорится в сообщении регионального оперштаба.
В целом по России за сутки зафиксировано 337 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 83 630 человек.
Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 217 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших свердловчан - 76 572.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале