Скончались ещё девять свердловчан с коронавирусом

С начала пандемии от коронавируса скончались 2 311 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано девять смертей среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 2 311 жителей региона.

Данные о девяти смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 311», – говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки зафиксировано 337 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 83 630 человек.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 217 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших свердловчан - 76 572.