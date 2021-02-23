В девяти российских регионах превышен общий порог заболеваемости ОРВИ

Вакцинацию прошли 85,9 млн. человек (59 % населения страны). фото: Галина Соловьева

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями в России. В девяти субъектах РФ на седьмой неделе 2021 года превышены недельные пороги заболеваемости по совокупному населению.

По данным надзорного ведомства, в трёх регионах превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано среди детей до двух лет, ещё в трех регионах показатель превышен в возрастных группах от 3 до 6 лет. Ещё в пяти субъектах показатель превышен среди детей от 7 до 14 лет.

Среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги по ОРВИ превышены в 18 регионах страны. О каких именно регионах идёт речь в ведомстве не уточняют.

«На седьмой неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается также, что вакцинацию прошли 85,9 млн. человек (59 % населения страны).

Добавим, что по данным ECDC активность вирусов гриппа в странах Европы остаётся на межэпидемическом уровне.