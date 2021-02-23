Ещё 214 свердловчан заболели ковидом

Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 76 786. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 214 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на троих заболевших меньше, чем накануне.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболели 35 человек.

Также новые случаи заболевания выявлены среди жителей Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Махнево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского и Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 76 786. С болезнью уже справились 69 700 свердловчан. За минувшие сутки из больниц региона выписался ещё 223 человека.

Среди тех, кто продолжает лечение, 335 человек находятся в тяжёлом состоянии, 198 пациентов лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 106 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрировано ещё 10 случаев смерти среди больных COVID-19. За всё время от коронавируса скончались 2 321 житель региона.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 217 случаев COVID-19.