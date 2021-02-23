В России подтвердили менее 12 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 11 823 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии россиян - 4 189 153.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 84 регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (1198) и Санкт-Петербурге (913). В Свердловской области за сутки заразились 214 человек. Это 11-й показатель по стране.
Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более, чем на 1 100 человек превышает количество заболевших за сутки. За последние 24 часа из больниц выписано 12 956 пациентов. За всё время с болезнью справились 3 739 344 жителя страны.
Также за сутки зафиксировано 417 смертей среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в России от коронавируса скончались 84 047 человек.
Напомним, за прошлые сутки в России было зарегистрировано 12 604 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Добавим, что по данным Роспотребнадзора на 23 февраля, в России проведено свыше 109,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 255 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 589 083 человек.
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