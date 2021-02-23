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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 февраля 2021, 17:58

В России начались исследования эффективности новой однокомпонентной вакцины от COVID-19

В оперштабе рассказали, чем новый препарат отличается от предыдущих трёх.

В оперштабе рассказали, чем новый препарат отличается от предыдущих трёх. фото: Галина Соловьева

В Калининграде началось исследование эффективности вакцины «Спутник лайт». В оперштабе рассказали, чем новый препарат отличается от предыдущих трёх.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, исследования эффективности и безопасности новой российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт» проходят на базе клинико-диагностического центра Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Планируется участие 150 добровольцев. Все они подписали согласие на участие в исследовании и  уже проходят обследование на наличие инфекции. Ожидается, что вакцина «Спутник лайт» поступит в Калининград в ближайшие два дня. Результаты анализов добровольцев поступят к этому же времени.

В отличие от первой отечественной вакцины - «Спутник», а также двух других препаратов - «ЭпиВакКороны» и вакцины НИИ им. Чумакова, - для прививки «Спутником Лайт» будет достаточно одной инъекции.

Однокомпонентная вакцина разработана центром им Н. Ф. Гамалеи. 17 февраля Минздрав РФ выдал разрешение на третью фазу испытаний. В общей сложности, в них примут участие 4 тысячи добровольцев в Москве, Петербурге, Калининграде, Саратове и Смоленске.

Международные исследования новой версии «Спутника» уже начались в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в клинических испытаниях примут участие 6 тыс. человек, из которых половина — россияне, а половина — жители ОАЭ.

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, разработанной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил 11 августа Президент России Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V».  В России полным ходом идёт вакцинация населения.

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