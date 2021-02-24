Коронавирус в России: меньше 12 тысяч новых случаев вторые сутки подряд

Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в 85 регионах страны. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в России выявлено 11 749 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии россиян – 4 200 902.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших – в Москве (1 417) и Санкт-Петербурге (909). В Свердловской области за сутки заразились 187 человек. Это 14-й показатель по стране.

Фото: оперштаб

За последние 24 часа из больниц выписано 12 218 человек, всего - 3 751 562. Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 84 430 человек.

Фото: оперштаб

Добавим, накануне было выявлено 11 823 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.