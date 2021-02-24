Стало известно, в каких ТЦ Екатеринбурга откроют пункты вакцинации от COVID-19

На сегодняшний день в столицу Урала поступило свыше 71 тыс. доз вакцины. Первым компонентом привились более 53 тыс. горожан. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Екатеринбурга вновь пригласили привиться от коронавируса в торговые центры. В ближайшее время мобильные пункты вакцинации откроются в одном из гипермаркетов «О’КЕЙ» и в ТРЦ «МЕГА».

Поставить прививку может любой желающий. Для этого необходимо записаться по единому номеру «122», через портал Госуслуг или сайт поликлиники по месту жительства.

Напомним, 17 февраля в ТЦ «Дирижабль» прошла первая в городе выездная вакцинация от COVID-19. Как рассказали "Облгазете" в пресс-службе ГАУЗ СО ЦГКБ №24 (организатор акции), за несколько часов прививки поставили 410 человек. Поскольку екатеринбуржцев принимали без записи, в торговом центре образовались большие очереди.

Известно, что желающих поставить укол осматривал терапевт. После постановки вакцины пришедшим выдавалось направление на ревакцинацию, которая пройдёт там же 10 марта. Как заявила изданию администратор торгового центра, в другие дни мобильный пункт работать не будет.

По данным пресс-службы мэрии, на сегодняшний день в столицу Урала поступило свыше 71 тыс. доз вакцины. Более 53 тыс. горожан привились первым компонентом, 15 тысяч – вторым. В вакцинации населения от коронавируса участвуют 13 больниц, в которых задействованы 40 прививочных кабинетов.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали менее 200 случаев заражения. Всего с начала пандемии вирус подхватили 76 973 свердловчанина. Из больниц уже выписались 69 895 человек. Менее 5 тысяч граждан остаются в больницах.