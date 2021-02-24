Дмитрий Козловских оценил вероятность третьей волны COVID-19 в Свердловской области

Предыдущий подъём заболеваемости был связан с возвращением больших коллективов в учебный процесс. Фото: Галина Соловьёва.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, при каких условиях начнётся третья волна COVID-19. Речь об этом шла на сегодняшнем брифинге.

В ходе выступления Дмитрий Козловских отметил, что предыдущий подъём заболеваемости, который и послужил своеобразной причиной для запуска второй волны, был связан с возвращением больших коллективов в учебный процесс.

"Чтобы состоялась третья волна, необходимо столь же кардинальное изменение во взаимодействии людей, что сейчас уже достаточно сложно. Либо должны произойти изменения самого вируса", ‒ заявил санврач, добавив, что существующая инфекция пока не может снизить эффективность вакцинопрофилактики или запустить процесс более интенсивно.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали менее 200 случаев заражения. Всего с начала пандемии вирус подхватили 76 973 свердловчанина. Из больниц уже выписались 69 895 человек. Менее 5 тысяч граждан остаются в больницах.

Читайте также:

Стало известно, в каких ТЦ Екатеринбурга откроют пункты вакцинации от COVID-19.