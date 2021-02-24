127 тысяч свердловчан привились первым компонентом вакцины от COVID-19

За неделю первым компонентом вакцины от коронавируса привились 27 тысяч человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. О количестве привитых рассказал главный государственный санврач по Свердловской области Дмитрий Козловских в ходе сегодняшнего брифинга.

По его данным, с начала вакцинации первым компонентом привились 127 тысяч человек. Полностью процесс иммунизации в регионе завершили 35 тысяч свердловчан.

"Это уже формирование иммунной прослойки, которая безусловно вносит вклад в снижение уровня заболеваемости, наряду с теми ограничениями, которые соблюдают большинство жителей", ‒ сказал он, напомнив, что в регионе по прежнему действуют масочный режим и социальное дистанцирование.

Ранее в пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что на сегодняшний день в город поступило свыше 71 тыс. доз вакцины. Более 53 тыс. горожан привились первым компонентом, 15 тысяч – вторым.

В ходе своего выступления Дмитрий Козловских также рассказал, что в регионе развёрнуто 3 600 инфекционных коек, из которых 30% пустуют (резервный коечный фонд).

Добавим, на прошлой неделе сообщалось о 100 тысячах привитых первым компонентом вакцины от COVID-19. Таким образом, всего за несколько дней число поставивших прививку граждан увеличилось почти на 30%.

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