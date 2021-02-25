В Свердловской области 61% диагнозов COVID-19 поставлен жителям трёх городов

С начала пандемии вирус подхватили 76 973 свердловчанина. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные по заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. С начала пандемии 61% диагнозов COVID-19 поставлен жителям трёх городов ‒ Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска.

По данным на 24 февраля, за всё время в столице Урала было зарегистрировано 39 637 заболевших, в Нижнем Тагиле ‒ 4 652, а в Первоуральске ‒ 2 694, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Больше всего инфицированных за сутки выявлено в первом по списку городе ‒ 56 человек. В следующих двух ‒ по пять новых ковид-пациентов.

Более тысячи заболевших с начала пандемии также зарегистрировали в Ревде ‒ 2 206, Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 2 065, Берёзовском ‒ 1 635, Верхней Пышме ‒ 1 626, Красноуфимске и Красноуфимском районе ‒ 1 102, а также в Серове ‒ 1 083.

Добавим, в предыдущие сутки на Среднем Урале зарегистрировали менее 200 случаев заражения. Всего с начала пандемии вирус подхватили 76 973 свердловчанина. Из больниц уже выписались 69 895 человек. Менее 5 тысяч граждан остаются в больницах.

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