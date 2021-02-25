В России выявили 11 198 заболевших коронавирусом за сутки

Менее 12 тысяч заразившихся в России выявляют третьи сутки подряд. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 11 198 россиян подхватили коронавирус. Общее число инфицированных в стране составляет 4 212 100.

Более 1000 заболевших выявлено только в Москве (1 406). Свердловская область заняла 15-ю строчку со 178 новыми ковид-пациентами.

В России выздоровели 3,7 млн граждан, 16 тысяч человек были выписаны из больниц за последние сутки. Скончались 84 876 россиян, за прошдшие 24 часа зафиксировано 446 летальных исходов.

Менее 12 тысяч заразившихся в России выявляют третьи сутки подряд. Накануне стало известно о 11 749 новых ковид-пациентах.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 110 млн тестов на коронавирус, в том числе 162 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 579 962 человека.