Правительство снизило предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V"

Две из трёх зарегистрированных в стране вакцин уже поставляются в регионы. Фото: Алексей Кунилов

Минздрав РФ перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V" от коронавируса. Теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента без НДС.

Ранее она стоила более 1 900 рублей, то есть отпусная цена снижена вдвое.

"Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объёмов её производства в целях массовой вакцинации населения России. Зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных программах иммунизации", - приводит пресс-служба Правитальства РФ слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Добавим, что "Спутник V" - первая вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в связи с чем цена на неё контролируется государством. На данный момент в стране зарегистрировано три вакцины. Две из них уже поставляются в регионы.

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