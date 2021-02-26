В Свердловской области 77 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам

В Екатеринбурге открыли выставку масок в рамках Года медицинского работника. Фото: Галина Соловьёва

Число инфицированных в Свердловской области перевалило за 77 тысяч. Роспотребнадзор представил обновлённые данные о распросранении инфекции по городам.

Более 1 600 переболевших или болеющих коронавирусом выявлено в семи муниципалитетов. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (39 711 заразившихся или 2,86% от общего населения города),

Нижний Тагил (4 676 или 1,3%),

Первуральск (2 699 или 2,15%),

Ревда (2 212 или 3,6%),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 078),

Берёзовский (1 635 или 2,86%),

Верхняя Пышма (1 627 или 2,2%).

Общее число инфицированных на Среднем Урале составляет 77 151 или 1,8% от общего населения. Уже двое суток подряд фиксируют менее 200 новых ковид-пациентов. Накануне стало известно о 178 случаях коронавируса.