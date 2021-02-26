В Свердловской области 77 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам

Число инфицированных в Свердловской области перевалило за 77 тысяч. Роспотребнадзор представил обновлённые данные о распросранении инфекции по городам.
Более 1 600 переболевших или болеющих коронавирусом выявлено в семи муниципалитетов. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (39 711 заразившихся или 2,86% от общего населения города),
- Нижний Тагил (4 676 или 1,3%),
- Первуральск (2 699 или 2,15%),
- Ревда (2 212 или 3,6%),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 078),
- Берёзовский (1 635 или 2,86%),
- Верхняя Пышма (1 627 или 2,2%).
Общее число инфицированных на Среднем Урале составляет 77 151 или 1,8% от общего населения. Уже двое суток подряд фиксируют менее 200 новых ковид-пациентов. Накануне стало известно о 178 случаях коронавируса.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале