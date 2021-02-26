В этом году в Свердловской области откроют 13 модульных ФАПов

Теперь жители двух сёл в Горноуральском ГО смогут обращаться за фельдшерской помощью на местах. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В 2021 году на Среднем Урале откроют 13 модульных ФАПов и одну модульную общую врачебную практику. Первые два фельдшерско-акушерских пункта открыл министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Они появились в сёлах Горноуральского ГО Бызово и Мурзинка, где проживают 450 человек, в том числе около 100 детей. До этого им приходилось ездить за медпомощью в Нижний Тагил, что в 80-85 км. Теперь они смогут обращаться за фельдшерской помощью на местах. В ФАПах оборудованы смотровая и процедурный кабинет, места ожидания для пациентов и санузел. К пунктам подведена горячая и холодная вода.

Фельдшером в селе Мурзинка будет работать Надежда Гумирова, стаж работы которой составляет 35 лет. В село Бызово приедет молодой специалист Диана Паньшина, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, что в прошлом году на Среднем Урале планировалось открыть 6 ФАПов.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил комплексную программу "Общественное здоровье уральцев" на 2021-2024 годы, которая направлена на развитие медицинской помощи всем свердловчанам.