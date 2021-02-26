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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 февраля 2021, 12:16

Свердловских туристов оштрафовали на 2 миллиона за несданные тесты на COVID-19

Туристы с чемоданами в аэропорту

Нарушителям требований выписывают штраф в среднем на 10 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

За полгода за границу слетали почти 60 тысяч свердловчан. 1 461 человек из них проигнорировал требование о сдаче теста на коронавирус по возвращении в Россию.

Они не прошли ПЦР-исследование в течение трёх дней и/или не загрузили результат на портал госуслуг. Всего свердловскими судами наложено 238 штрафов на общую сумму 2 миллиона 278 тысяч рублей. То есть нарушителям требований выписывают штраф в среднем на 10 тысяч рублей.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, у 996 вернувшихся из-за рубежа уральцев обнаружился коронавирус. То есть заболели 1,7% граждан от числа тех, кто рискнул поехать за границу.

Напоним, что Россия возобновила международное авиасообщение с рядом государств с 1 августа 2020 года. С начала февраля перелёты за границу были открыты из екатеринбургского аэропорта Кольцово.

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Областная газета Свердловской области

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