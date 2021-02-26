За сутки в Свердловской области выявили 182 случая коронавируса

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим. Фото: Галина соловьёва.

Ещё 182 человека заболели коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 77 333.

Из больниц уже выписались 70 278 пациентов, за сутки – 194. На лечении остаются около 5 тысяч больных COVID-19, 293 – в тяжёлом состоянии.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+68), Арамильского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Туринского ГО.

Стало также известно о 12 случаях смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся свердловчан с инфекцией достигло 2 357, сообщает региональный оперштаб.

Добавим, менее 200 заразившихся на Среднем Урале выявляют третьи сутки подряд. Накануне стало известно о 178 новых ковид-пациентах.

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