В России за сутки зафиксировали 11 086 заболевших COVID-19

Под меднаблюдением остаются 575 749 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В России выявлено 11 086 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4 223 186.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших – в Москве (1 336) и Санкт-Петербурге (947). В Свердловской области за сутки заразились 182 человека. Это 13-й показатель по стране.

Фото: оперштаб

За последние 24 часа из больниц выписано 15 722 человек, всего - 3 783 386. Также за сутки зафиксировано 428 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 85 304 человека.

Фото: оперштаб

Как сообщает Роспотребнадзор, на сегодняшний день с стране проведено свыше 110,2 млн тестов на коронавирус, за сутки - 265 тысяч анализов. Под меднаблюдением остаются 575 749 человек.

Добавим, накануне было выявлено 11 198 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V" от коронавируса. Теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента без НДС.