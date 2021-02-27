66,5% заболевших коронавирусом приходятся на пять свердловских городов

Более 2000 заболевших выявлено в пяти свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. 66,5% инфицированных проживают в пяти муниципалитетах.

Там выявлено более 2000 переболевших или болеющих COVID-19. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (39 779),

Нижний Тагил (4 694),

Первоуральск (2 702),

Ревда (2 214),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 081).

Всего в регионе 77 333 заболевших коронавирусом. Менее 200 заразившихся на Среднем Урале выявляют третьи сутки подряд. По выздоровлению из больниц выписались 70,3 тысячи человек, 2,3 тысячи свердловчан скончались.

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