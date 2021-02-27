66,5% заболевших коронавирусом приходятся на пять свердловских городов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. 66,5% инфицированных проживают в пяти муниципалитетах.
Там выявлено более 2000 переболевших или болеющих COVID-19. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (39 779),
- Нижний Тагил (4 694),
- Первоуральск (2 702),
- Ревда (2 214),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 081).
Всего в регионе 77 333 заболевших коронавирусом. Менее 200 заразившихся на Среднем Урале выявляют третьи сутки подряд. По выздоровлению из больниц выписались 70,3 тысячи человек, 2,3 тысячи свердловчан скончались.
Читайте также:
В Свердловской области более 77 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале