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27 февраля 2021, 09:53

66,5% заболевших коронавирусом приходятся на пять свердловских городов

Мужчины в масках на остановке

Более 2000 заболевших выявлено в пяти свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. 66,5% инфицированных проживают в пяти муниципалитетах.

Там выявлено более 2000 переболевших или болеющих COVID-19. Среди городов-лидеров:

  • Екатеринбург (39 779),
  • Нижний Тагил (4 694),
  • Первоуральск (2 702),
  • Ревда (2 214),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 081).

Всего в регионе 77 333 заболевших коронавирусом. Менее 200 заразившихся на Среднем Урале выявляют третьи сутки подряд. По выздоровлению из больниц выписались 70,3 тысячи человек, 2,3 тысячи свердловчан скончались.

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Областная газета Свердловской области

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