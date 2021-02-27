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27 февраля 2021, 13:01

За сутки в Свердловской области выявили 180 случаев коронавируса

Врач в защитном костюме приехал к пациенту

Менее 200 заразившихся на Среднем Урале выявляют четвёртые сутки подряд. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 180 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 77,5 тысячи.

Менее 200 заразившихся на Среднем Урале выявляют четвёртые сутки подряд. Накануне стало известно о 182 новых ковид-пациентах.

Выписались по выздоровлению более 70 тысяч пациентов, в том числе за последние сутки - 191. На лечении остаются около 5 тысяч больных COVID-19, 267 - в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+60), Алапаевска, Артинского, Асбестовского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Богдановича, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского ГО, Ирбита, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 77 513", - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Зарегистрировано 10 случаев смерти уральцев больных COVID-19. Общее число случаев в Свердловской области – 2 367.

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Областная газета Свердловской области

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