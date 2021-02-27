COVID-19 подтверждён ещё у 11 534 россиян

Накануне в Кремле заявили об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса в регионах. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 11 534 жителя России заразились коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 4 234 720.

Более 1000 заболевших выявлено только в Москве (1 825). Свердловская область заняла 13-ю строчку среди регионов со 180 новыми ковид-пациентами.

Менее 12 тысяч заразившихся в России выявляют пятые сутки подряд. Накануне стало известно об 11 086 новых ковид-пациентах.

Из больниц по выздоровлению выписались 3,8 млн россиян, в том числе 16 020 - за последние сутки. Скончались ещё 439 ковид-пациентов, всего - 85 743 человка.

По данным Роспотребнадзора, проведено 110,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 364 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 571 280 человек.

Читайте также:

В Кремле заявили об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса.