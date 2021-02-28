В «Векторе» заявили, что высокий уровень антител не гарантирует защиту от коронавируса

Избыточная стимуляция иммунной системы ‒ не хорошо. Фото: Галина Соловьёва.

Замглавы по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих предостерегла россиян от погони за высокими уровнями антител. Она заявила, что это неверный подход.

По словам специалиста научного центра, после любой вакцинации люди «гонятся за высокими уровнями антител». Однако избыточная стимуляция иммунной системы тоже не хорошо.

«Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунитета, чтобы они в комплексе реально обеспечивали защиту от инфекции», ‒ заявила она в интервью kp.ru.

Татьяна Непомнящих отметила, что при разработке «ЭпиВакКороны» учёные не гнались за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем. Она также добавила, что вакцина помогает иммунной системе вырабатывать антитела, которые необходимы для защиты от COVID-19.

Добавим, накануне коронавирус подхватили 11 534 жителя России. Общее число инфицированных в стране составило 4 234 720.

Ранее «Областная газета» сообщала, что официальную регистрацию прошла третья российская вакцина от коронавируса. Её разработал «Ковивак» Центра им. Чумакова.

Читайте также:

В Кремле заявили об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса.