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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 февраля 2021, 13:09

За сутки в Свердловской области выявили 177 случаев коронавируса

коронавирус

Менее 200 заразившихся на Среднем Урале выявляют пятые сутки подряд. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 177 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 77 690.

Менее 200 заразившихся на Среднем Урале выявляют пятые сутки подряд. Накануне стало известно о 180 новых ковид-пациентах.

Выписались по выздоровлению 70 658 человек, в том числе за последние сутки ‒ 189. На лечении остаются менее 5 тысяч больных COVID-19, 296 ‒ в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+60), Алапаевска, Арамильского городского округа, Богдановича, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Гаринского, Горноуральского городских округов, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Зарегистрировано ещё 9 случаев смерти уральцев больных COVID-19. Общее число случаев в Свердловской области – 2 376, сообщает регионалдьный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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