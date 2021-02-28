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28 февраля 2021, 13:22

Коронавирус в России: за последние сутки зафиксировано 11 359 заболевших

коронавирус

Общее число заболевших с начала пандемии россиян – 4 246 079. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в России выявлено 11 359 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии россиян – 4 246 079.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших – в Москве (1 737) и Санкт-Петербурге (939). В Свердловской области за сутки заразились 177 человек. Это 13-й показатель по стране.

Фото: оперштаб

За последние 24 часа из больниц выписан 12 391 человек, всего – 3 811 797. Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период от коронавируса скончалось 86 122 человека.

Фото: оперштаб

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Областная газета Свердловской области

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