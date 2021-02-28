Народная артистка РСФСР Людмила Лядова госпитализирована с COVID-19

Народная артистка РСФСР, композитор, пианистка, певица, почётный гражданин Свердловской области Людмила Лядова попала в больницу. Её госпитализировали с COVID-19.

Врачи московской поликлиники № 52 оценивают состояние 95-летней Людмилы Лядовой как стабильно тяжёлое, но с положительной динамикой. Поражение лёгких составляет 75%, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя артистки Виталия Мирошникова.

Людмила Лядова является уроженкой Свердловска. В 2015 году ей присвоено звание "Почётного гражданина Свердловской области". Тогда, в беседе с "Областной газетой" она вспоминала родной город.

Композиции её авторства знают и любят миллионы – «Когда-нибудь», «Чудо-песенка», «Парамарибо», «Она о нём печалится» и многие другие. Песни знаменитой землячки исполняли Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Тамара Миансарова, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль.

Лядова является заслуженным деятелем искусств РСФСР, народной артисткой РСФСР. В её копилке наград значатся ордена Дружбы, Почёта, а также "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.