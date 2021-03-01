В Нижнем Тагиле 4 700 заболевших коронавирусом, в Первоуральске - 2 700: данные по городам

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. За выходные в Нижнем Тагиле число инфицированных перевалило за 4 700, в Первоуральске - за 2 700.
Территориями-лидерами остаются пять городов, где выявлено более 2000 заразившихся. Рейтинг выглядит так:
- Екатеринбург (39 899, +120 за выходные),
- Нижний Тагил (4 724, +30),
- Первоуральск (2 717, +17),
- Ревда (2 221, +7),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 085, +4).
Общее число переболевших или болеющих COVID-19 в регионе достигло 77,7 тысячи. Менее 200 новых ковид-пациентов выявляют пятые сутки подряд. Накануне стало известно о 177 случаях заражения. Уральские врачи вылечили около 71 тысячи человек.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале