В Нижнем Тагиле 4 700 заболевших коронавирусом, в Первоуральске - 2 700: данные по городам

В Екатеринбурге наибольший прирост заболевших за выходные - 120 человек. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. За выходные в Нижнем Тагиле число инфицированных перевалило за 4 700, в Первоуральске - за 2 700.

Территориями-лидерами остаются пять городов, где выявлено более 2000 заразившихся. Рейтинг выглядит так:

Екатеринбург (39 899, +120 за выходные),

Нижний Тагил (4 724, +30),

Первоуральск (2 717, +17),

Ревда (2 221, +7),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 085, +4).

Общее число переболевших или болеющих COVID-19 в регионе достигло 77,7 тысячи. Менее 200 новых ковид-пациентов выявляют пятые сутки подряд. Накануне стало известно о 177 случаях заражения. Уральские врачи вылечили около 71 тысячи человек.