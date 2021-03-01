Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
1 марта 2021, 07:44

В Нижнем Тагиле 4 700 заболевших коронавирусом, в Первоуральске - 2 700: данные по городам

Люди в масках идут по улице

В Екатеринбурге наибольший прирост заболевших за выходные - 120 человек. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. За выходные в Нижнем Тагиле число инфицированных перевалило за 4 700, в Первоуральске - за 2 700.

Территориями-лидерами остаются пять городов, где выявлено более 2000 заразившихся. Рейтинг выглядит так:

  • Екатеринбург (39 899, +120 за выходные),
  • Нижний Тагил (4 724, +30),
  • Первоуральск (2 717, +17),
  • Ревда (2 221, +7),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 085, +4).

Общее число переболевших или болеющих COVID-19 в регионе достигло 77,7 тысячи. Менее 200 новых ковид-пациентов выявляют пятые сутки подряд. Накануне стало известно о 177 случаях заражения. Уральские врачи вылечили около 71 тысячи человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.03.2021, 08:29 / Общество
Автомобили горели ночью в Верхней Пышме и Полевском
01.03.2021, 07:44 / Общество
В Нижнем Тагиле 4 700 заболевших коронавирусом, в Первоуральске - 2 700: данные по городам
01.03.2021, 07:15 / Общество
Первая рабочая неделя марта закончится трёхдневными выходными
28.02.2021, 23:23 / Спорт
"Урал" на последних минутах упустил победу над "Краснодаром"
28.02.2021, 21:46 / Спорт
Валиева выиграла финал Кубка России. Туктамышева - четвёртая и с заявкой на чемпионат мира