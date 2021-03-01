За сутки в Свердловской области выявили 179 новых случаев коронавируса

Выписались по выздоровлению 70 845 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 179 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 77 869.

Менее 200 заразившихся на Среднем Урале выявляют шестые сутки подряд. Накануне стало известно о 177 новых ковид-пациентах.

Выписались по выздоровлению 70 845 человек, в том числе за последние сутки ‒ 187. На лечении остаются менее 5 тысяч больных COVID-19, 297 ‒ в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+60), Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Махнево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 2 387.