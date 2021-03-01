В Свердловской области вновь заработал диспетчерский центр для людей с нарушениями слуха

За 2020-2021 годы на диспетчерский центр связи при ВОГ было выделено 2 миллиона 920 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

3 марта во всём мире отмечают День слуха. По данным Всемирной организации здравоохранения, нарушения слуха встречаются у пяти процентов населения планеты, этим недугом страдают около 360 миллионов человек. В Свердловской области проживают 4 410 людей с нарушением слуха. Им почти каждый день приходится решать проблемы, для которых нужна помощь сурдопереводчика: сходить в МФЦ, написать заявление в соцпомощь, вызвать скорую. В России инвалиду по слуху выделено 40 бесплатных часов с сурдопереводчиком в год, но этого очень мало. Поэтому диспетчерский центр связи, созданный при свердловском отделении Всероссийского общества глухих (ВОГ), стал настоящим спасением для таких людей.

Диспетчерский центр связи для глухих людей финансирует министерство социальной политики Свердловской области. Впервые его запустили в ноябре 2018 года. Инвалиды по слуху звонили по видеосвязи диспетчерам-сурдопереводчикам и делились своей проблемой. Те помогали решить вопрос. За год с небольшим поступило более 11 тысяч обращений, но в январе 2020 года проект перестали финансировать. Когда диспетчерская служба закрылась, люди с инвалидностью по слуху начали массово жаловаться во все инстанции и просить вернуть проект.

– Глухие возмущались, – вспоминает председатель свердловского ВОГ Людмила Черемера. – Они даже записали ролик о том, как им необходима диспетчерская служба, и выложили его в Интернет. Это не осталось незамеченным, поэтому через полгода в министерстве социальной политики Свердловской области проект решили возобновить.

С июня 2020 года он вновь получил финансирование, но штат диспетчеров пришлось сократить с девяти человек до шести. Сегодня два сурдопереводчика работают в диспетчерском центре Екатеринбурга и по одному в Ирбите, Ревде, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Ежемесячно к ним поступает от 2 500 до 4 000 обращений. Люди звонят с самыми разными просьбами: чаще всего глухого нужно связать со специалистами разных служб, помочь решить конфликт в ДТП, разобраться с юридическими вопросами, пройти собеседование при трудоустройстве или просто попасть на приём в поликлинику.

Без ограничений

– Здравствуйте! – говорит на языке жестов сурдопереводчик и диспетчер центра Елена Фёдорова. С ней по видеосвязи общается глухонемой мужчина.

– Надо записать к врачу? – руками переспрашивает женщина. – А время какое? Утро, вечер? Поняла.

После разговора Елена Фёдорова звонит в регистратуру, получает талончик на пациента, отправляет ему СМС с датой и временем приёма. В день похода в больницу она вновь выйдет на видеосвязь, чтобы передать слова глухонемого врачу и наоборот. За смену каждому диспетчеру-сурдопереводчику поступает 25–30 таких звонков.

Периодически в центр обращаются люди, которым нужно вызвать службу экстренной помощи, поэтому диспетчеры отвечают на звонки ежедневно и днём, и ночью. Например, в январе в период морозов в частном доме в Екатеринбурге, где проживает семья глухих, ночью отключился газ. Сурдопереводчик вызвала аварийную газовую службу и оставалась на видеосвязи непрерывно до утра. А в период пандемии коронавируса диспетчеры часто сопровождали по видеосвязи глухих, к которым приехала скорая помощь.

– У инвалидов по слуху нет ограничений, когда звонить, – говорит диспетчер-сурдопереводчик Лариса Казанцева. – Мы к этому привыкли. А как по-другому? Они не смогут без нас. Если пропустишь чей-то звонок, то перезваниваешь: вдруг что-то случилось, и я не помогла.

Ответить по СМС

Как отмечает координатор проекта Татьяна Кочнева, люди с нарушениями слуха очень редко могут читать или грамотно писать. В центре связи глухим часто помогают составить заявление или решить юридический вопрос.

– Инвалиды по слуху среди говорящих живут почти как иностранцы, – объясняет Татьяна Кочнева. – Жестовый язык – их родной, поэтому даже писать и читать по-русски им тяжело. В языке жестов словарный запас меньше, один знак может обозначать несколько слов, нет окончаний, поэтому переписка с глухонемым практически невозможна.

По словам Елены Фёдоровой, понять, что хочет сказать глухой, по письменным сообщениям очень сложно даже сурдопереводчику.

– Мне пишет мужчина: «Я встала, улица, завтракать не буду», – рассказывает диспетчер. – Я отвечаю: «Я вас не поняла. Какой у вас вопрос?» Глухонемой присылает: «Я хорошо, пошла улица». Они не могут конкретно и грамотно объяснить, что им нужно, поэтому стараешься уточнять, задавать наводящие вопросы.

В центре связи считают, что сурдопереводчик становится проводником глухого человека на протяжении всей жизни. Как неходячему необходима коляска, слепому – трость, глухому постоянно нужен переводчик. При этом каждому инвалиду по слуху полагается всего 40 бесплатных часов в год, когда можно лично пойти с сурдопереводчиком по своим делам. Этого времени критически мало, поэтому консультация сурдопереводчика по видеосвязи так быстро стала популярной и востребованной.

Как сообщили журналисту «ОГ» в пресс-службе министерства социальной политики Свердловской области, диспетчерский центр связи продолжит функционировать в штатном режиме.

– Диспетчерский центр нам очень нужен, – переводит речь глухонемой Ирины Чудиновой Татьяна Кочнева. – Здесь мне помогают решить бытовые проблемы: заменить окна, батареи, купить телевизор. Хотелось бы, чтобы сурдопереводчики остались с нами навсегда.

«Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В день диспетчер-переводчик принимает от 25 до 30 видеообращений от людей с проблемами слуха. Фото: Алексей Кунилов

По словам председателя регионального ВОГ Людмилы Черемеры, в диспетчерский центр связи обращаются инвалиды по слуху не только из Свердловской области, но и из других регионов. Фото: Алексей Кунилов

Диспетчер-сурдопереводчик Лариса Казанцева помогает глухонемой Ирине Чудиновой составить документы для Фонда социального страхования на личном приёме. Фото: Алексей Кунилов

Обращение по видеосвязи значительно экономит время как человека с нарушениями слуха, так и самого сурдопереводчика. Фото: Алексей Кунилов