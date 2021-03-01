В Свердловской области утвердили новые правила вызова врача на дом

Теперь, если у вас температура ниже 38 градусов, вызвать врача на дом не получится. Фото: Галина Соловьёва

Свердловчане теперь смогут вызвать врача на дом только при наличии серьёзных признаков болезни. В министерстве здравоохранения Свердловской области установили перечень симптомов, при которых пациенту могут оказать медицинскую помощь на дому. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области pravo.gov66.ru.

Для многих поводом для вызова врача на дом является повышение температуры выше 37 градусов. В минздраве области пояснили, при каких симптомах нужно звонить докторам. Это – температура тела выше 38 градусов, головокружение, тошнота и рвота при повышенном артериальном давлении и других заболеваниях, диарея и обильный стул более десяти раз за сутки, боли в позвоночнике и суставах с ограничением подвижности. Если у пациента не наблюдается острого болезненного состояния и соответствующих симптомов, то региональный минздрав рекомендует обратиться в поликлинику самостоятельно.

– Раньше основанием для оказания медицинской помощи на дому считались аналогичные симптомы заболевания, только без указания количественных показателей – это повышенная температура тела, диарея, высокое артериальное давление, – прокомментировала газете Анжелина Щепелина, заведующая терапевтическим отделением ЦГБ №2. – Новый приказ минздрава Свердловской области мы уже видели, но пока ещё не получили методические рекомендации к нему. Поэтому о работе по новому регламенту пока ничего сказать не можем.

Сейчас вызвать врача на дом в рамках действия полиса ОМС можно при обращении по телефону в поликлинику, к которой пациент прикреплён, через сайт медицинского учреждения, а также оставив лично заявку в регистратуре на оформление вызова – это могут сделать родственник, знакомый или сосед больного.

– Исходя из тяжести симптомов заболевания пациенту направляют участкового врача или врача неотложной помощи. Если речь идёт о серьёзном состоянии пациента, врачи неотложной помощи обязаны по регламенту приехать в течение двух часов. Сейчас врачи нашего медучреждения посещают в среднем до сорока пациентов в день, – отметила Анжелина Щепелина.

Под новый регламент вызова врача на дом попали и маленькие пациенты Свердловской области. Так, в редакцию газеты позвонила жительница Екатеринбурга Анна Егорова, мама пятилетнего Артёма. Женщина пожаловалась, что впервые не смогла своему ребёнку вызвать врача на дом из детской городской поликлиники №13.

– Я рассказала специалисту call-центра, что у сына кашель и температура тела 37 и 7. Молодой человек на другом конце провода поинтересовался, был ли у сына контакт с заболевшими коронавирусом, уточнил, есть ли другие симптомы и в конце беседы сказал, что мой ребёнок не попадает в ту категорию пациентов, к которым может прийти врач на дом, – рассказала изданию Анна Егорова. – Я очень удивилась такому повороту событий, потому что на моей памяти такое впервые. Специалист call-центра посоветовал либо лично прийти на приём к врачу в поликлинику, либо перемерить температуру тела, и если она достигнет отметки выше 38 градусов – перезвонить им ещё раз.

Получить комментарий руководства детских медицинских учреждений по этому вопросу не удалось – врачи порекомендовали обратиться за разъяснениями напрямую в областной минздрав. В медицинском ведомстве региона отметили, что причин для беспокойства у населения быть не должно. Главная цель нового приказа – чётко регламентировать работу докторов.

– Очень много вызовов было, так скажем, ложного характера. Когда человек необоснованно вызывает участкового или неотложную помощь, а при этом чувствует себя хорошо и даже может ходить самостоятельно. Новый приказ минздрава региона – это больше внутренний документ. Он обосновывает работу врачей, в том числе по клиническим показателям пациента. Не стоит населению бить тревогу по такому случаю, особенно после прочтения информации в некоторых СМИ, которые раздули проблему на ровном месте, – дали пояснение в министерстве здравоохранения Свердловской области.

В приказе минздрава также указано, что пациенту могут отказать в предоставлении медицинской помощи, если он не прикреплён к своей поликлинике по месту жительства. В этом случае заболевшему придётся вызывать врача на дом платно из частных клиник или в рамках действия полиса ДМС, если это предусмотрено страховой программой.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».