В Свердловской области вновь продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Пожилым свердловчанам рекомендуется оставаться дома. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области до середины марта продлён режим самоизоляции для групп риска. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Согласно указу №116-УГ, самоизоляция для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается ещё на две недели, до 15 марта. Им рекомендуется оставаться дома.

Документом также вводятся изменения в подпункте 3 части второй и части четвертой пункта 2 – 50% заменяется на 75%.

Документ опубликован сегодня на региональном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу на следующий день – со 2 марта.