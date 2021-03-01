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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 марта 2021, 18:13

В Свердловской области вновь продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

масочный режим

Пожилым свердловчанам рекомендуется оставаться дома. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области до середины марта продлён режим самоизоляции для групп риска. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Согласно указу №116-УГ, самоизоляция для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается ещё на две недели, до 15 марта. Им рекомендуется оставаться дома.

Документом также вводятся изменения в подпункте 3 части второй и части четвертой пункта 2 –  50% заменяется на 75%.

Документ опубликован сегодня на региональном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу на следующий день – со 2 марта.

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