Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
2 марта 2021, 13:14

В России впервые с начала октября выявили 10 565 заболевших COVID-19 за сутки

Врач в защитном костюме стоит с чемоданом и таблетками

О первом заболевшем COVID-19 в стране стало известно ровно год назад. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 10 565 россиян заразились коронавирусом. За год пандемии коронавируса в России зафиксировано 4 268 215 инфицированных.

Напомним, что о первом заболевшем COVID-19 в стране стало известно ровно год назад. Россиянин подхватил инфекцию в Италии. Накануне стало известно о новом 11 571 ковид-пациенте. Сегодня выявлено 10,5 тысячи случаев. Это минимум с 4 октября

За последние сутки более 1000 заболевших выявлено только в Москве (1 277). Свердловская область с 153 новыми ковид-пациентами заняла 14-ю строчку среди регионов.

Выздоровели 3,8 миллиона человек, за последние сутки выписались почти 15 тысяч переболевших. Зафиксирован 441летальный исход, всего с начала пандемии - 86,9 тысячи случаев смерти.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 111,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 203 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 555 111 россиян.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.03.2021, 14:51 / Общество
Нижний Тагил получит 600 миллионов на ремонт аварийного моста на Циолковского
02.03.2021, 14:33 / Общество
В ПФР рассказали, когда свердловчане получат пенсии в марте
02.03.2021, 14:17 / Общество
Александр Высокинский предложил установить стелу «Город трудовой доблести» на Уралмаше
02.03.2021, 13:18 / Общество
Стало известно о смерти ещё 10 пациентов с COVID-19 на Среднем Урале
02.03.2021, 13:14 / Общество
В России впервые с начала октября выявили 10 565 заболевших COVID-19 за сутки