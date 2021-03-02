В России впервые с начала октября выявили 10 565 заболевших COVID-19 за сутки

О первом заболевшем COVID-19 в стране стало известно ровно год назад. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 10 565 россиян заразились коронавирусом. За год пандемии коронавируса в России зафиксировано 4 268 215 инфицированных.

Напомним, что о первом заболевшем COVID-19 в стране стало известно ровно год назад. Россиянин подхватил инфекцию в Италии. Накануне стало известно о новом 11 571 ковид-пациенте. Сегодня выявлено 10,5 тысячи случаев. Это минимум с 4 октября

За последние сутки более 1000 заболевших выявлено только в Москве (1 277). Свердловская область с 153 новыми ковид-пациентами заняла 14-ю строчку среди регионов.

Выздоровели 3,8 миллиона человек, за последние сутки выписались почти 15 тысяч переболевших. Зафиксирован 441летальный исход, всего с начала пандемии - 86,9 тысячи случаев смерти.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 111,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 203 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 555 111 россиян.