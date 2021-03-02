Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
2 марта 2021, 18:40

Вместо пенсионеров свердловские гериатры лечили коронавирусных больных

Пожилые люди на приёме у гериатра

Многие пожилые люди не обращались за помощью к врачу-гериатру из-за соблюдения самоиизоляции. Фото: Галина Соловьева

Уже почти год в свердловских больницах ограничен приём врачей-гериатров (специалистов, занимающихся лечением болезней пожилых людей). Сказалось ли это на здоровье уральских пенсионеров и куда им пришлось обращаться за помощью? 

Большинство врачей-гериатров привлекли к лечению коронавирусных больных в госпиталях, а помощь пожилым людям сократили до минимума: приём продолжался в четырёх больницах Екатеринбурга и городской больнице Арамиля. До начала пандемии в области насчитывалось более ста гериатрических коек, подавляющая часть из которых всё ещё находится под ковидными больными.  

– Сокращение приёма никак не сказалось на общем состоянии пожилых уральцев, – говорит главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Свердловской области Валентина Ямпольская. – Они могли обращаться по тем же вопросам к терапевту или неврологу. Безусловно, проблема возникла из-за того, что отделения специализированной помощи – кардиологические, сосудистой хирургии, неврологические, ревматологические – в некоторых больницах были перепрофилированы под ковидные. Там адресная помощь оказывалась меньшему числу пациентов из-за пандемии.

Однако поток пожилых пациентов к врачам-гериатрам в прошлом году сократился не только из-за уменьшения количества специалистов. Как сообщает пресс-служба екатеринбургской ГКБ №14, где приём к врачу-гериатру продолжился и в пандемию, за 2020 год обратилось всего 900 пенсионеров, при том, что плановый показатель за этот период обычно составляет более 2 000 посещений. По мнению врача-гериатра ГКБ №14 Валерия Бебнева, это связано с самоизоляцией, которую соблюдали пожилые люди.

– В прошлом году мы наблюдали намного меньше обращений, чем обычно, но с 2021 года поток пациентов опять начинает расти, – отмечает Валерий Бебнев. – Но из-за того, что многие люди переболели коронавирусом и долго находились на самоизоляции, к привычным физическим недугам прибавились и психологические, и ментальные аспекты. У многих пожилых появились проблемы с органами дыхания, заметно ухудшилась память, недостаток общения привёл к забывчивости и снижению интереса к жизни.

По словам Валентины Ямпольской, восстановление работы гериатрических кабинетов в регионе начнётся уже в апреле этого года. Специалист добавила, что подготовка врачей-гериатров продолжалась и во время пандемии.

При этом уже летом ещё в семи больницах Свердловской области организуют амбулаторный приём врачей-гериатров, а в Асбесте и Перво-уральске появятся целые гериатрические отделения – региональное министерство здравоохранения опубликовало соответствующий приказ.

«Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №36 от 03.03.2021
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.03.2021, 20:41 / Общество
Евросоюз ввёл санкции против четырёх российских силовиков из-за ситуации с Алексеем Навальным
02.03.2021, 19:41 / Общество
В СОКБ №1 в Екатеринбурге возобновились операции по пересадке органов
02.03.2021, 18:24 / Общество
Стали известны подробности взрыва в жилом доме Екатеринбурга
02.03.2021, 17:55 / Общество
В Екатеринбург к 8 Марта завезли уже 7 миллионов цветов
02.03.2021, 17:20 / Общество
В России упростили порядок оформления выплат по уходу за инвалидами