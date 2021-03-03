В Екатеринбурге 40 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по свердловским городам

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции по городам Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 40 тысяч.
На столицу Урала приходится больше 50% заразившихся в Свердловской области. Общее число болеющих или переболевших COVID-19 достигло 78 022.
Более 1000 заболевших выявлено в 11 муниципалитетах. Рейтинг городов-лидеров выглядит так:
- Екатеринбург (40 040),
- Нижний Тагил (4 755),
- Первоуральск (2 729),
- Ревда (2 230),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 092),
- Верхняя Пышма (1 645),
- Берёзовский (1 622),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 120),
- Серов (1 096),
- Нижнесергинский район (1 007),
- Реж (1 001).
Накануне стало известно о 153 новых ковид-пациентах, ещё 164 вылечившихся и 10 скончавшихся. Всю последнюю неделю на Среднем Урале ежедневно выявляют менее 200 заразившихся.
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