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3 марта 2021, 07:21

В Екатеринбурге 40 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по свердловским городам

Девушка стоит у пункта проката коньков

Более 1000 заболевших выявлено в 11 муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции по городам Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 40 тысяч.

На столицу Урала приходится больше 50% заразившихся в Свердловской области. Общее число болеющих или переболевших COVID-19 достигло 78 022.

Более 1000 заболевших выявлено в 11 муниципалитетах. Рейтинг городов-лидеров выглядит так:

  • Екатеринбург (40 040),
  • Нижний Тагил (4 755),
  • Первоуральск (2 729),
  • Ревда (2 230),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 092),
  • Верхняя Пышма (1 645),
  • Берёзовский (1 622),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 120),
  • Серов (1 096),
  • Нижнесергинский район (1 007),
  • Реж (1 001).

Накануне стало известно о 153 новых ковид-пациентах, ещё 164 вылечившихся и 10 скончавшихся. Всю последнюю неделю на Среднем Урале ежедневно выявляют менее 200 заразившихся.

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