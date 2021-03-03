6 свердловских муниципалитетов названы неблагополучными по ОРВИ или пневмонии

В целом по области число простудившихся и подхвативших пневмонию снижается. Фото: Александр Исаков

Свердловский Роспотребнадзор выделил 6 муниципалитетов, в которых остаётся неблагополучной обстановка по ОРВИ и пневмонии. В целом по области число простудившихся и подхвативших пневмонию снижается.

Так, за последнюю неделю ОРВИ заразились 22 408 свердовчан, что на 23% ниже прошлой недели и на 44,6% ниже эпидпорога. На Екатеринбург приходится больше половины заболевших. Заболеваемость в столице Урала также снижается. Показатели выше среднеобластных в 1,5 раза и более выявлены только в Туринском ГО и МО п. Уральский.

Диагноз внебольничная пневмония был поставлен 1 199 раз, в том числе 574 раза в Екатеринбурге, за последнюю неделю февраля. Это ниже уровня прошлой недели на 28%. Неблагополучными по заболеваемости пневмонией признаны ГО Нижняя Салда, ГО Верхний Тагил, Горноуральский и Арамильский ГО.

Напомним, что за предыдущую неделю ОРВИ подхватили 29 122 свердловчанина, пенвмонию - 1 639 человек.