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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 марта 2021, 08:42

6 свердловских муниципалитетов названы неблагополучными по ОРВИ или пневмонии

Больной лечится от простуды

В целом по области число простудившихся и подхвативших пневмонию снижается. Фото: Александр Исаков

Свердловский Роспотребнадзор выделил 6 муниципалитетов, в которых остаётся неблагополучной обстановка по ОРВИ и пневмонии. В целом по области число простудившихся и подхвативших пневмонию снижается.

Так, за последнюю неделю ОРВИ заразились 22 408 свердовчан, что на 23% ниже прошлой недели и на 44,6% ниже эпидпорога. На Екатеринбург приходится больше половины заболевших. Заболеваемость в столице Урала также снижается. Показатели выше среднеобластных в 1,5 раза и более выявлены только в Туринском ГО и МО п. Уральский.

Диагноз внебольничная пневмония был поставлен 1 199 раз, в том числе 574 раза в Екатеринбурге, за последнюю неделю февраля. Это ниже уровня прошлой недели на 28%. Неблагополучными по заболеваемости пневмонией признаны ГО Нижняя Салда, ГО Верхний Тагил, Горноуральский и Арамильский ГО.

Напомним, что за предыдущую неделю ОРВИ подхватили 29 122 свердловчанина, пенвмонию - 1 639 человек.

Областная газета Свердловской области

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