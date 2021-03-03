В Свердловской области выявлен рост числа пожилых пациентов с COVID-19

За последнюю неделю увеличилось число пожилых свердловчан с COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В свердловском оперштабе рассказали, кто за последнюю неделю стал чаще болеть коронавирусом. Обновлена возрастная и социальная структуры подхвативших COVID-19.

В обоих случаях рост регистрируется среди пожилых граждан. По данным возрастной структуры, на них приходится 29,1% (+5,8%) от общего количества заражённых в регионе, по социальной – 37,8% (7,4%).

Ранее глава региона Евгений Куйвашев продлил самоизоляцию для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Им рекомендуется оставаться дома до 15 марта.

Судя по информации на первой картинке, рост также отмечается у граждан в возрасте от 18 до 29 лет – 9% (+0,9%). В свою очередь, сокращение числа заболевших фиксируется среди граждан до 18 лет – 7,2% (-2,1%), от 30 до 49 лет – 29,6% (-3,7%). Также стало меньше пациентов с COVID-19 среди свердловчан от 50 до 64 лет – 25% (-1%).

Фото: оперштаб

О том, как выглядит социальная структура заболевших коронавирусом, свидетельствует инфографика, представленная ниже. По сравнению с прошлой неделей на Среднем Урале незначительно увеличилось число заболевших среди студентов (+0,1%).

Меньше заболевших стало среди работающих граждан (-4,2%), неработающих граждан трудоспособного возраста (-1,5%), школьников (-0,6%), а также организованных и неорганизованных детей (-1,2 и -0,1% соответственно).

Фото: оперштаб

Добавим, накануне в регионе было выявлено 153 новых случая коронавируса. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 78 тысяч.