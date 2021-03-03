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3 марта 2021, 13:26

В Свердловской области выявили ещё 159 случаев коронавируса

Девушка в маске

Общее число свердловчан, у которых выявили COVID-19, достигло 78 181. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки на Среднем Урале лабораторно подтверждены 159 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число свердловчан, у которых выявили COVID-19, достигло 78 181.

Отметим, что вчера на Среднем Урале было выявлено 153 новых заболевших, а днём ранее - 179 пациентов.

Диагноз подтвердили у жителей Екатеринбурга (+88), Артёмовского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Качканара, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижних Серёг, Первоуральска, Режа, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Туринского городского округа.

За всё время пандемии болезнь удалось победить 71 181 уральцу, из которых 172 - за последний день. Состояние 1 799 пациентов, находящихся на лечении в больницах, оценивается как среднее, а 280 человек пребывают в тяжёлом состоянии.

Также сообщается о смерти ещё 12 пациентов с COVID-19. Всего на Среднем Урале зарегистрировано 2 409 жертв опасной болезни.

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Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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