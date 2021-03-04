В России за сутки зафиксировано 11 385 случаев заражения коронавирусом

Под медицинским наблюдением остаются 545 920 россиян. Фото: Павел Ворожцов.

За минувшие сутки в России выявлено 11 385 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4 290 135.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших – в Москве (2 150). В Свердловской области за сутки заразились 165 человек. Это 12-й показатель по стране.

За последние 24 часа из больниц выписано 16 123 человека, всего – 3 869 857. Также за сутки зафиксировано 475 летальных исходов, всего – 87 823. Как сообщает Роспотребнадзор, под медицинским наблюдением остаются 545 920 россиян.

Читайте также:

В научном центре «Вектор» заявили, что высокий уровень антител не гарантирует защиту от коронавируса.