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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 марта 2021, 13:03

В России за сутки зафиксировано 11 385 случаев заражения коронавирусом

коронавирус

Под медицинским наблюдением остаются 545 920 россиян. Фото: Павел Ворожцов.

За минувшие сутки в России выявлено 11 385 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4 290 135.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших – в Москве (2 150). В Свердловской области за сутки заразились 165 человек. Это 12-й показатель по стране.

За последние 24 часа из больниц выписано 16 123 человека, всего – 3 869 857. Также за сутки зафиксировано 475 летальных исходов, всего – 87 823. Как сообщает Роспотребнадзор, под медицинским наблюдением остаются 545 920 россиян.

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