Генконсул Франции в Екатеринбурге привился "Спутником V" в городской больнице

Пьер-Ален Коффинье был назначен Генеральным Консулом Франции в Екатеринбурге в декабре 2018 года. Фото: Павел Ворожцов

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье привился российской вакциной "Спутник V". Прививку ему поставили в городской больнице №3.

Дипломат заявил, что доверяет уральской медицине.

"Мне 63 года, я уже в возрасте, и я доверяю уральской медицине. Я слышал, что она (вакцина) эффективна и работает", - рассказал ТАСС Пьер-Ален Коффинье.

Напомним, что он был назначен генеральным консулом Франции в Екатеринбурге в декабре 2018 года. После вступления в должность в интервью "Облгазете" он рассказал, как намерен развивать уральско-французские отношения.

На днях стало известно, генконсульство Франции в Екатеринбурге возобновляет работу после перерыва из-за пандемии коронавируса одновременно с генкосульствами Германии и Чехии. Французские дипломаты готовы помогать решать вопросы обратившимся. При этом отмечается, что визы оно не выдаёт с 2012 года, этим занимается визовый центр.

Последний раз о поставках крупных партий вакцин от коронавируса в Свердловскую область сообщалось в середине февраля. Известно, что первый компонент вакцины получили 56,6 тысячи екатеринбуржцев (в регионе – 156,3 тысячи свердловчан), а второй – около 30 тысяч.