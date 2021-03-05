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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 марта 2021, 11:17

В сысертской больнице открылась библиотека

Фото: пресс-служба Сысертской ЦРБ

Фото: пресс-служба Сысертской ЦРБ

В стационаре Сысертской районной больницы теперь можно читать книги: семиклассники школы №1 вместе с педагогами организовали благотворительную акцию и собрали для пациентов около 300 художественных книг.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, для книг выделили отдельный шкаф. При выписке пациенты могут забирать их с собой. 

К необычной акции присоединился и медперсонал больницы - медики тоже начали приносить из дома художественную литературу. Так что библиотека будет пополняться.

Пациенты акцию оценили. Алевтина Григорьевна Шмелёва, пациентка отделения неврологии, взяла несколько детективов Фото: Пресс-служба Сысертской ЦРБ

- Иногда пациент получает лечение в стационаре достаточно долго. - рассказывает главный врач больницы Рифать Янгуразов. - Чтение лучше всего отвлекает от негативных мыслей и способствует скорейшему выздоровлению. 

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Областная газета Свердловской области

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