Ещё 11 тысяч человек в России заразились коронавирусом

Свердловская область со 168 новыми ковид-пациентами заняла 11-ю строчку среди регионов. Фото: Галина Соловьёва

В России выявлено 11 024 случая коронавируса за сутки. Общее число инфицированных в стране составляет 4 301 159.

Более 1000 заразившихся зафиксировано в Москве (1 757). Свердловская область со 168 новыми ковид-пациентами заняла 11-ю строчку среди регионов.

Выздоровели около 3,9 миллиона россиян, за последние 24 часа из больниц были выписаны 15,5 тысячи пациентов. Скончались ещё 462 больных COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 88 285 летальных исходов в России.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 112,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 362 тысячи - за последние 24 часа. Под медицинским наблюдением остаются 539 190 человек.

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