В Свердловской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 26,6%

У примерно 30% исследованных свердловчан выявлен тот или иной титр антител к COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Иммунитет к COVID-19 выявлен у 26,6% исследованных свердловчан. С 8 марта в регионе начнётся четвёртый этап исследования иммунитета к коронавирусной инфекции.

Такую информацию озвучил журналистам глава Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

"Если на первом этапе мы видели 12% людей, имеющих антитела, из этой выборки, на втором этапе в сентябре их было почти 16%. Сейчас по итогам третьего этапа данные ещё обрабатываются, мы не получили обратную связь из института – они направляются в Санкт-Петербургский институт Пастера – но вот по ряду городов мы провели выборку, и примерно у 30% тот или иной титр антител", – рассказал главный свердловский санврач.

Отмечается, что на антитела исследовали 3,1 тысячи свердловчан из разных городов.

Дмитрий Козловских также сообщил, что стало меньше заказов на тестирование на COVID-19 в связи с тем, что уровень заболеваемости снижается, а вовсе не наоборот.

Ранее в Минзраве РФ отмечали, что ограничения по коронавирусу будут сниматься, когда коллективный иммунитет к COVID-19 в стране достигнет 60-70%. Сегодня в ходе посещения научного центра "Вектор" в Новосибирске премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил завершить основной объём массовой вакцинации от коронавируса до осени.

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